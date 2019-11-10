Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов после домашней победы над "Динамо" в матче 14-го тура УПЛ прокомментировал произошедший в игре инцидент. На 77-й минуте болельщики киевлян начали проявлять расистское поведение по отношению к бразильским игрокам донецкой команды, чем довели до слез полузащитников Тайсона и Дентиньо. Первый отреагировал на оскорбления неприличным жестом, за что был удален с поля.
"Все немного в шоке от произошедшего сегодня на трибунах. Впервые такое вижу. Никогда не думал, что люди могут так некрасиво себя вести. Это никого не красит. В подтрибунном помещении обсуждали с игроками "Динамо" инцидент. У них в команде также есть представители других национальностей. Я видел, что Родригеш тоже был шокирован, ведь это и его, получается, касалось. Арбитр сказал, что остановит игру, если еще раз такое повторится.
Что до матча и победного гола Кривцова, то мы пропустили подобный мяч от Попова, а теперь, видите, все вернулось. Хорошая подача была, и у нас есть ребята, которые здорово играют такие мячи. В этот раз забил Кривцов — значит, он молодец", — цитирует Пятова официальный сайт "Шахтера".
Пятов: все в шоке от произошедшего. Не думал, что люди могут так себя вести
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