Кака: Неймар близок к тому, чтобы стать лучшим футболистом мира

Известный в прошлом бразильский футболист Кака считает, что нападающий "ПСЖ" Неймар в ближайшее время может стать лучшим игроком планеты."Думаю, Неймар близок к тому, чтобы стать лучшим футболистом мира. Если "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, а Неймар будет игроком стартового состава, то он станет лучшим игроком мира. У него есть талант, но ему немного не хватает", — цитирует Кака Fox Sports.Неймар в этом сезоне пропустил много времени из-за травм. В нынешнем сезоне бразилец забил четыре мяча в пяти матчах за парижан.