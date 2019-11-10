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Кака: Неймар близок к тому, чтобы стать лучшим футболистом мира

Известный в прошлом бразильский футболист Кака считает, что нападающий "ПСЖ" Неймар в ближайшее время может стать лучшим игроком планеты.

"Думаю, Неймар близок к тому, чтобы стать лучшим футболистом мира. Если "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, а Неймар будет игроком стартового состава, то он станет лучшим игроком мира. У него есть талант, но ему немного не хватает", — цитирует Кака Fox Sports.

Неймар в этом сезоне пропустил много времени из-за травм. В нынешнем сезоне бразилец забил четыре мяча в пяти матчах за парижан.

Sport24


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Теги: Кака Неймар
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