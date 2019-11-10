"Сиэтл" обыграл "Торонто" и стал чемпионом MLS

"Сиэтл Саундерз" стал чемпионом MLS 2019 года. В Суперфинале сезона команда американского специалиста Брайана Шметцера обыграла "Торонто" со счетом 3:1.



Все голы были забиты во втором тайме. В составе победителей отличились Келвин Лердам, Виктор Родригес и Рауль Руидиас. Гол престижа за "Торонто" забил Жози Алтидор.



Отметим, что это была третья встреча команд в Суперфинале MLS. В 2016-м году победу добыл "Сиэтл" (0:0, по пенальти 5:4), в 2017-м — "Торонто" (2:0).