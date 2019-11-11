Президент "Баварии": в команде были игроки, которые требовали ухода Ковача

Президент "Баварии" Ули Хенесс сообщил, что недовольство игроков мюнхенского клуба бывшим главным тренером команды Нико Ковачем привело к отставке хорватского специалиста."Безусловно в команде были игроки, которые требовали ухода Ковача. Поэтому руководство отреагировало соответственно".Хенесс также дал понять, что "Бавария" может отложить принятие решения по выбору нового главного тренера до лета 2020 года, предоставив возможность и. о. Хансу-Дитеру Флику доработать до конца сезона-2019/20."Во время переговоров, которые должны состояться в ближайшие несколько недель, мы, безусловно, сначала поговорим о Ханси Флике. Ясно одно: после такой выдающейся недели с двумя убедительными победами, вы не можете сказать, что расстанетесь с Фликом и найдете кого-то, кто, вероятно, проработает лишь несколько месяцев", — цитирует Хенесса ZDF.