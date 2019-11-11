Зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в нидерландском клубе составляет около € 1 млн в год, сообщает Чемпионат со ссылкой на De Gelderlander.
Данная сумма значительно превышает оклады предыдущих наставников команды. С приходом российского специалиста расходы «Витесса» выросли с € 29,5 млн до € 31 млн. Ранее Слуцкий утверждал, что получает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в московском ЦСКА.
По итогам 13 туров «Витесс» занимает пятое место в чемпионате Нидерландов, имея серию из трёх поражений подряд.
Источник: Слуцкий получает в "Витессе" около миллиона евро в год
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»