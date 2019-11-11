Слуцкий: поначалу в "Витессе" были шокированы: "Кто этот глупый кричащий человек?"

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своей московской квартире дал интервью TV Show op Reis признался, что может два часа без остановки кричать на тренировке, и рассказал, как команда его восприняла в первые дни работы в Арнеме.«Говорите, на тренировках я часто просто стою и наблюдаю? Знаете, это не всегда так. Смотря что за тренировка. Иногда я могу два часа кричать без остановки. Иногда я чересчур спокоен. Зависит от того, сколько дней остается до матча. Чем ближе к игре, тем больше я стараюсь аккумулировать энергии и потратить ее.В работе я очень требовательный тренер. По ходу матча и в перерыве я совершенно другой человек по сравнению с обычной жизнью. Первое время все были шокированы, говорили: «Кто это? Где наш тренер?! Пожалуйста, верните нашего нормального тренера! Кто этот глупый кричащий человек?» (Смеется.) Но сейчас игроки привыкли. Если работаешь с умными игроками, то используешь юмор, чтобы объяснить какие-то важные вещи. Например, если у кого-то лишний вес и я пошучу над ним, сравнив с собой, то умный футболист все поймет», — сказал Слуцкий.