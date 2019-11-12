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"Прошу прощения у родных". Слуцкий рассказал о разводе с женой

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий, в настоящее время работающий в голландском "Витессе", дал интервью, в котором рассказал о разводе с женой.
"Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная ситуация. Если ты проводишь все время с футболистами, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем поддерживать хорошие отношения. Развод — это часть нашей жизни.

Многие спрашивают меня, не собираюсь ли я искать новую жену. Но для меня это не проблема. Сейчас футбол — это и есть моя жена, а иногда и вся моя семья. Прошу прощения у родных, но это правда", — сказал Слуцкий в интервью голландскому телевидению.

Sport24


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Теги: Слуцкий
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