Виллиан: главное - не давать Месси думать

Нападающий сборной Бразилии Виллиан высказался об игровых качествах нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед матчем с национальной командой Аргентины."Мы должны очень внимательно следить за Месси. Нам нужно ограничить пространство. Это не будет индивидуальной опекой только одного Месси, но нам определённо нужно закрыть промежутки между линиями. Главное — не давать Лионелю думать. Он великий игрок. Лучший в мире. Но мы уже играли с Аргентиной раньше, и игра не будет сильно отличаться от других", - цитирует Виллиана Sport.es.