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Виллиан: главное - не давать Месси думать

Нападающий сборной Бразилии Виллиан высказался об игровых качествах нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед матчем с национальной командой Аргентины.

"Мы должны очень внимательно следить за Месси. Нам нужно ограничить пространство. Это не будет индивидуальной опекой только одного Месси, но нам определённо нужно закрыть промежутки между линиями. Главное — не давать Лионелю думать. Он великий игрок. Лучший в мире. Но мы уже играли с Аргентиной раньше, и игра не будет сильно отличаться от других", - цитирует Виллиана Sport.es.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Виллиан Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины
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