Левандовски назвал самого жесткого соперника, против которого играл

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски назвал капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса самым жестким оппонентом, против которого ему приходилось играть."Есть много хороших защитников, но против Рамоса играть особо тяжело. Он очень жесткий игрок. Зато такие противостояния всегда интересны", — цитирует Левандовски Goal.В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 18 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Поляк является лучшим бомбардиром Бундеслиги — своего ближайшего преследователя, Тимо Вернера из "Лейпцига", он опережает на 5 забитых мячей. Контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года.33-летний Рамос провел в нынешнем сезоне 15 матчей за "Реал" и забил 4 гола. Его контракт с "Королевским клубом" действует до лета 2021 года.