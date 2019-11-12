Украинская полиция открыла уголовное производство против болельщиков киевского "Динамо" по делу о расизме на матче с "Шахтером". Об этом сообщает полиция Харьковской области.
10 ноября в ходе матча на стадионе "Металлист" 20 болельщиков "Динамо" выкрикивали неприличные лозунги в адрес игроков "Шахтера", говорится в сообщении.
11 ноября следователями Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.
Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.
Полиция открыла уголовное производство по делу о расизме на матче "Шахтер" — "Динамо"
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