10-летний сын Руни забил гол со штрафного и отметил его кульбитом (видео)

Кай Руни, 10-летний сын известного английского нападающего Уэйна Руни, пошел по стопам отца и занимается футболом.

Парень выложил в инстаграме видео, на котором запечатлен его красивый гол со штрафного. После взятия ворот соперника Кай под восторженные крики болельщиков исполнил кульбит.