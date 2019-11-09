Парень выложил в инстаграме видео, на котором запечатлен его красивый гол со штрафного. После взятия ворот соперника Кай под восторженные крики болельщиков исполнил кульбит.
10-летний сын Руни забил гол со штрафного и отметил его кульбитом (видео)
Кай Руни, 10-летний сын известного английского нападающего Уэйна Руни, пошел по стопам отца и занимается футболом.
Парень выложил в инстаграме видео, на котором запечатлен его красивый гол со штрафного. После взятия ворот соперника Кай под восторженные крики болельщиков исполнил кульбит.
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