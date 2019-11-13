Месси: обычно не прошу футболки у игроков. Но однажды я попросил у Зидана

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, как попросил футболку у Зинадина Зидана, выступавшего в составе "Реала" в качестве игрока с 2001 по 2006 год."Не прошу футболки у других игроков, обычно я обмениваюсь ими. Но однажды я попросил футболку у Зидана.Вообще, если за команду соперников играет аргентинец, обмениваюсь футболками с ним. Но если никто не просит меня об этом, я тоже ни к кому не подхожу с подобной просьбой", — цитирует Месси TyC Sports.В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 11 матчах за "Барселону", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.