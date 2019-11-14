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Европейский подход. Украинские фанаты довели Тайсона до слёз, а теперь развлекаются

Объясняют, что ухали не капитану «Шахтёра», а проводили акцию в поддержку северных пятнистых сов
На прошлых выходных в украинской лиге между собой зарубились главные команды страны – «Шахтёр» и «Динамо» из Киева. Хозяева минимально победили благодаря мячу Кривцова и совсем оторвались в таблице, но целую неделю обсуждают не игру, а произошедший на матче расистский скандал. На 74-й минуте грядка киевлян заухала, когда неподалёку оказался бразильский капитан «Шахтёра» Тайсон.

Отреагировать достойно футболист не сумел. Он выбил мяч в сторону трибуны, показал фанатам средний палец, после чего расплакался. Успокаивать его приходилось в том числе и противникам. Арбитр увёл команды в раздевалки, но матч всё-таки продолжился. Тайсон, конечно, получил красную.

- Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет, все, что делаю, для нас, для любви! – написал в социальных сетях после произошедшего Тайсон, окончательно запутав тех, кто ещё не определился с мерой сочувствия бразильцу. Ведь напиши такое человек белый, понимаете сами, какая случилась бы реакция.

Естественно, истерично отреагировавший футболист довольно быстро стал идеологическим борцом за справедливость. Супруга объявила, что Тайсон воин, а оскорбленного игрока поддержали европейские звёзды футбола - Неймар, Коутиньо, Жезус и другие.


Это не первый расистский скандал в украинском футболе. Наши соседи ведут себя примерно так же, как отрывались российские фанаты лет 10 – 15 назад, поэтому регулярно взрывают европейское информационное пространство.

Болельщики киевского «Динамо» на этой ниве первые, но и с поддержкой «Шахтёра» всё не так просто. Не так давно «горняки» получили закрытие трибуны на еврокубки из-за поведения на матче с «Айнтрахтом», так что делать из них белых (извините) овец тоже не стоит.

В качестве иллюстрации – что творили фанаты Киева на матче с «Шахтёром» два года назад.

Такая жесть РПЛ даже бы не приснилась.


Официальные санкции по поводу произошедшего вынесены ещё не были. Украинский КДК, по информации СМИ, должен будет принять решение не ранее 21 ноября. Наверняка «Динамо» придется играть один матч без зрителей, а ещё клуб ждёт денежный штраф (максимум - 250-500 тысяч гривен).

Сочувствующие Тайсону переживают из-за испорченной (как будто что-то изменилось) репутации лиги и предлагают продавать билеты только по паспортам. Но, учитывая предыдущие реакции на всевозможную фанатскую агрессию, ни на какие серьёзные меры украинский футбол не пойдёт.

Вряд ли даже удастся как-то воздействовать на самих фанатов. Они прекрасно понимают это сами, поэтому открыто смеются над ситуацией.

Гениальное заявление сделали фанаты из White Boys Club – ультрас «Динамо»:

- Мы, фанаты «Динамо», обращаемся к фанатскому сообществу Украины и ко всем неравнодушным с просьбой поддержать нашу борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов. На данный момент в мире осталось всего 18 птиц этого вида. Мы приложим все усилия, чтобы северные пятнистые совы не исчезли с лица нашей планеты.


К сожалению, на матче в Харькове стюарды не позволили нам пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать нашу первую акцию. Но мы не будем опускать руки и продолжим делать все возможное для привлечения внимания общества к этой проблеме. Борьба продолжается, - опубликовала организация в социальных сетях.

Отличить действительно непросто. Спрашивается, откуда другой игрок «Шахтёра» Дентиньо взял, что звуки были именно «обезьяноподобными»?



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Теги: Тайсон УПЛ Шахтёр Динамо Киев
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