Давид Сильва может стать партнером Иньесты в Японии

Полузащитник "Манчестер Сити" Давил Сильва может продолжить карьеру в Японии.По информации El Chiringuito, 33-летний футболист ведет переговоры с "Виссел Кобе" о переходе в японский клуб летом 2020 года после истечения срока его контракта с "Сити".За "Виссел Кобе" выступают бывшие игроки "Барселоны" Андрес Иньеста, Серхи Сампер, Давид Вилья и Томас Вермален, а также экс-нападающий "Баварии" и "Арсенала" Лукас Подольски.Сильва перешел в "Манчестер Сити" из "Валенсии" в 2010 году за 29 миллионов евро. В составе "горожан" он провел 410 матчей, забил 74 голов, сделал 134 результативные передачи и стал четырехкратным чемпионом Англии.