"Манчестер Сити" не будет отстранен от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей

"Манчестер Сити" избежит наказания и не будет отстранен от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Athletic. Окончательное решение будет принято в декабре.Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" нарушил правила, объявив о спонсорской сделке в размере 51,5 млн фунтов стерлингов с авиакомпанией Etihad, фактически финансируемой Abu Dhabi United Group, холдинговой компанией владельца клуба Шейха Мансура.В итоге "Манчестер Сити" подал апелляцию в CAS на решение УЕФА начать расследование в отношении клуба. Ожидается, что "Манчестер Сити" предстоит заплатить лишь денежный штраф."Манчестер Сити" ранее также обвинили в том, что клуб предоставил недостоверные данные по финансовой отчетности в ходе предыдущего расследования УЕФА, проведенного в 2014 году. По итогам прошлого расследования о нарушениях правил финансового фэйр-плей УЕФА оштрафовал "Сити" на 49 миллионов фунтов. Английскому клубу также сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона. Представители "Сити" отрицают все обвинения.