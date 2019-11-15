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"Манчестер Сити" не будет отстранен от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей

"Манчестер Сити" избежит наказания и не будет отстранен от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Athletic. Окончательное решение будет принято в декабре.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" нарушил правила, объявив о спонсорской сделке в размере 51,5 млн фунтов стерлингов с авиакомпанией Etihad, фактически финансируемой Abu Dhabi United Group, холдинговой компанией владельца клуба Шейха Мансура.

В итоге "Манчестер Сити" подал апелляцию в CAS на решение УЕФА начать расследование в отношении клуба. Ожидается, что "Манчестер Сити" предстоит заплатить лишь денежный штраф.

"Манчестер Сити" ранее также обвинили в том, что клуб предоставил недостоверные данные по финансовой отчетности в ходе предыдущего расследования УЕФА, проведенного в 2014 году. По итогам прошлого расследования о нарушениях правил финансового фэйр-плей УЕФА оштрафовал "Сити" на 49 миллионов фунтов. Английскому клубу также сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона. Представители "Сити" отрицают все обвинения.

Sport24


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Теги: Манчестер Сити
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