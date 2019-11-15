Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес порадовался за своего бывшего ассистента Тьерри Анри, который накануне возглавил команду MLS "Монреаль Импакт".
Анри во время игровой карьеры провел в MLS 135 матчей и забил 52 гола. Ранее он работал в "Монако", но был уволен после 20 игр.
"Мы рады за Тьерри. Он хорошо знает MLS. Он там провел несколько сезонов. Сейчас у него есть отличная возможность для успешной работы. У него будет полноценная предсезонка. В "Монако" такой возможности у него не было. Мы в сборной Бельгии желаем ему удачи", - цитирует Мартинеса Sport24.ru.
Мартинес о назначении Анри главным тренером команды MLS: мы рады за Тьерри и желаем ему удачи
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