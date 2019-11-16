Тите рассказал подробности конфликта с Месси в матче Бразилия — Аргентина

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о короткой словесной перепалке с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси в товарищеском матче. Игра прошла в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинских футболистов, а Месси стал автором единственного гола.Конфликт произошел в конце матча после того, как Тите потребовал для Месси желтой карточки, которая не была показана."Я пожаловался судье, потому что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, потом я сказал ему то же самое. На этом все. Я не хочу продолжать это. Это тянуло на желтую карточку, у меня были причины жаловаться", — цитирует Тите Metro.