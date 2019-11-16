Месси: побеждать Бразилию всегда приятно

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Бразилии. Игра прошла в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинских футболистов, а Месси стал автором единственного гола."Наше соперничество остро как никогда, а побеждать Бразилию всегда приятно. Когда ты выигрываешь, ты лучше работаешь. Идеи нашего тренера воплощаются в жизнь на поле, и то, что мы видим на выходе, вызывает только позитивные ощущения.До отборочных матчей чемпионата мира осталось совсем немного времени. У нас в команде царит хорошая атмосфера", — сказал Месси Ole.После матча главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что Месси попросил его "заткнуться".