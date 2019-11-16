Бывший главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал публикации о его возможном назначении главным тренером "Пюника" и сборной Армении.
"Как же я удивился количеству заказного дерьма про меня в СМИ от всяких клоунов. Хочу сказать людям, которые этим занимаются, чтобы у меня не было работы: ребята, бесполезно! Я не лишен недостатков, как и любой тренер. Бесполезно мне мешать.
Я появлюсь там, где никто не ожидает. Могу тренировать где угодно, даже в женский футбол вернуться. Вопрос денег для меня никогда не был приоритетным, я никогда больших денег не зарабатывал. Всегда принимал решения, которые мне по сердцу.
С высокой долей вероятности я могу оказаться в одном из армянских клубов. Но не в "Пюнике", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
На уточняющий вопрос о том, верно ли, что он мог возглавить сборную Армении, но ему помешали публикации от недоброжелателей, Григорян ответил: "Совершенно верно".
Григорян: возглавить сборную Армении мне помешали публикации в СМИ
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