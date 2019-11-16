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Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе 1 млн евро в месяц

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович хочет получать € 1 млн в месяц в будущей команде, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Форвард вскоре станет свободным агентом, так как его контракт с американским клубом истекает в конце декабря, и он уже объявил об уходе из MLS.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны "Милана", "Болоньи", "Ромы", "Наполи" и "Фиорентины". Ибрагимович также привлекает интерес ещё одного из бывших клубов — "Манчестер Юнайтед".

"Милан" был наиболее тесно связан с бывшим игроком, и они надеются снизить его запросы до € 4 млн за шесть месяцев.

"Чемпионат"


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Теги: Ибрагимович
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