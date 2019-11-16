Глава Федерации футбола Франции: приключение Бензема в сборной окончено

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что нападающий "Реала" Карим Бензема больше никогда не сыграет за сборную Франции. Бензема не вызывается в сборную с 2015 года, когда он оказался замешан в скандале с шантажом еще одного представителя французской сборной Матье Вальбуэна."Я считаю Бензема очень хорошим игроком. Я никогда не критиковал его футбольные качества. Наоборот, в этом году он вновь доказывает в "Реале", что является одним из лучших игроков мира на своей позиции. Но его приключение в сборной Франции окончено", — цитирует Ле Грэ RMC.