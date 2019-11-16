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Бензема ответил президенту Федерации футбола Франции

Нападающий "Реала" Карим Бензема ответил президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Граэ. Последний ранее заявил, что форвард больше не сыграет за сборную Франции.

Бензема не выступает за национальную команду с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна интимным видео.

"Ноэль, я думал, что вы не вмешиваетесь в решения тренера! Знайте, что только я могу закончить свою международную карьеру. Если вы думаете, что я завершил карьеру в сборной, тогда дайте разрешение мне выступать за одну из стран, за которые я имею право играть, и тогда посмотрим", — написал Бензема в Twitter.

"СЭ"


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Теги: Бензема
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