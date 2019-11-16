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В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0

Тренер молодежной команды "Инвиктасауро" из итальянского города Гросетто был уволен после победы своих подопечных со счетом 27:0 над командой "Марина Кальчо". Причиной увольнения специалиста стало неуважение к сопернику.

"Мы были ошеломлены и глубоко сожалеем, что наша команда юниоров обыграла соперника со счетом 27:0. Это не в духе ценностей молодежного футбола. Противника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло.

Как президент, я искренне извиняюсь перед клубом "Марина Кальчо". Могу подтвердить, что наш совет директоров единогласно решил уволить тренера Риччини.

Наши тренеры обязаны не только обучать молодежь, но и воспитывать ее. В данном случае этого не случилось", — сказал президент клуба Паоло Брогелли в своем заявлении.

Sport24


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