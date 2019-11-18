Марадона может покинуть "Химнасию". Он возглавил команду в сентябре

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона может покинуть пост главного тренера "Химнасия и Эсгрима", сообщает Tntsports.com.Действующий президент "Химнасии" Габриэль Пеллегрино, в поддержку которого специалист выступал ранее, принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы клуба. Марадона заявлял, что может покинуть команду в случае ухода функционера, и теперь его будущее находится под вопросом. По словам источника, скорее всего, Диего не будет работать с коллективом в следующем году.Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе коллектива 10 очков.