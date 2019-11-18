Оби Микел: Азар — самый ленивый футболист, с которым я когда-либо играл

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микель, в настоящее время выступающий за "Трабзонспор" назвал своего бывшего одноклубника Эдена Азара самым ленивым футболистом, с которым нигериец когда-либо играл. Оба вместе играли в "Челси", сейчас Азар является игроком "Реала"."Самый ленивый футболист, с которым я когда-либо играл — это Эден Азар.Азар невероятно талантлив, может быть, не настолько, как Лионель Месси, но он может делать с мячом все, что хочет. Однако он не любил тренироваться. Пока мы работали, он ждал, когда же мы закончим занятие, просто стоял в стороне. Но в день игры он всегда был лучшим на поле, это невероятно.Кто из моих одноклубников усерднее всех работал на тренировках? Фрэнк Лэмпард", — цитирует Микеля beIN Sports Turkey.