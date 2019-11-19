Катар разместит часть гостей ЧМ-2022 на лайнерах

В Катаре прибегнут к круизным лайнерам, чтобы помочь крошечной стране разместить футбольных фанатов во время чемпионата мира по футболу в 2022 году.Страна Персидского залива, население которой составляет около 2,7 млн, объявила о планах размещения болельщиков в плавающих отелях на фоне растущих вопросов по поводу того, как страна собирается обеспечить жильем всех желающих во время ЧМ-2022. Местный оргкомитет сообщил о подписании соглашения с MSC Cruises об аренде двух лайнеров общей вместимостью 4000 кают. Корабли будут причаливать в порт Дохи в течение всего турнира.Цены на съем подобного жилья пока не сообщаются, а стоимость текущих круизов MSC стартует от 599 фунтов с человека.Пока неизвестно, будет ли доступен для покупки алкоголь на борту лайнеров.