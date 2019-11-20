Матчи в Голландии остановят на одну минуту в знак протеста против расизма

Федерация футбола Голландии проведет акцию против расизма. Как сообщает Goal, все матчи первенства страны на предстоящих выходных будут остановлены на одну минуту. Цель — привлечь внимание общественности к проблеме расизма.В Голландии ранее жертвой расизма стал футболист команды "Эксельсиор" из второго дивизиона Ахмад Мендеш Морейра. Игрок подвергся оскорблениям болельщиков, после чего он ушел с поля, а матч против "Ден Босха" был прерван.В течение минуты на матчах голландского первенства будет демонстрироваться сообщение: "Расизм? Тогда мы не будем играть".Ранее полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум отпраздновал гол за сборную Голландии антирасистским жестом.