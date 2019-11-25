Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом мира, но подчеркнул, что защитник его команды Вирджил Ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч" в 2019 году. Защитник красных считается неявным фаворитом в борьбе за награду, которая будет вручена в Париже 2 декабря.
"Если вручать "Золотой мяч" исключительно лучшему игроку нынешнего поколения, его всегда будет получать Месси. Но если отдавать награду лучшему игроку прошлого сезона, то ее заслужил ван Дейк. Не знаю точно, как это работает, но я так вижу ситуацию", — цитирует Клоппа Goal.
Ранее ван Дейк был признан игроком года по версии УЕФА, а Месси — игроком года по версии ФИФА. Лионель является 5-кратным обладателем "Золотого мяча", столько же в активе форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Sport24
Клопп: Месси — лучший игрок нынешнего поколения, но "Золотой мяч"-2019 заслужил ван Дейк
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