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Бывший украинский легионер "Витесса" заступился за Слуцкого

Бывший футболист "Витесса" Евгений Левченко высказался о работе тренера Леонида Слуцкого в нидерландском клубе.

"Поначалу по Слуцкому в "Витессе" была эйфория, все думали, что команда будет бороться за самые высокие места. Я не разделял эту эйфорию. Я понимал, что "Витессу" будет сложно. Есть ряд причин, которые не позволят это сделать, в том числе состав. Эта команда должна бороться за пятое-шестое место. Иногда команда Слуцкого может показывать очень хороший футбол, но не в долгосрочной перспективе. В некоторых матчах "Витесс“ показывал очень серьёзный уровень футбола, но сейчас виден разлад в команде. Поражения от "Спарты“ и "Эммена“ — это не очень хорошо для клуба уровня "Витесса“. Надеюсь, что скоро спад закончится и Слуцкий сможет собрать команду заново.

Что касается призывов отправить его в отставку, то после четырёх поражений это нормально. Но я не думаю, что руководство клуба примет какие-то скоропалительные решения. Это может произойти при полном провале и потере доверия к Слуцкому со стороны игроков и руководства. А такого в команде нет. Футболисты сейчас начали понимать философию Леонида Викторовича, они понимают, что от них требуют. Я разговаривал со многими игроками "Витесса". Они говорят, что изначально было непросто привыкнуть, но сейчас все довольны Слуцким: и как тренером, и как человеком. Увольнять Слуцкого сейчас — абсолютно неправильное решение", - цитирует Левченко "Чемпионат".


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Теги: Слуцкий Витесс
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