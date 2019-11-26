Генеральный менеджер Virtus.pro перейдет на работу на проекте, связанном с ЧМ-2022 в Катаре

Роман Дворянкин, который после января 2020 года покидает пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro, сообщил, что перейдет на работу на проекте, связанном с ЧМ-2022 по футболу в Катаре."Уверен, что Virtus.pro и дальше будет укреплять свои позиции как один из ведущих киберспортивных клубов мира. Хочу пожелать новому руководству успехов, терпения и удачи — без нее порой бывает сложно. Что касается меня, то ближайшие несколько лет я планирую провести в Катаре на проекте, связанном с чемпионатом мира по футболу 2022 года", — написал Дворянкин.Под руководством Дворянкина составы Virtus.pro выиграли 18 турниров по Dota 2, CS: GO, League of Legends и Paladins, общая сумма выигранных клубом призовых превысила $13,7 млн, что ставит Virtus.pro на шестую строчку в мире по этому показателю.