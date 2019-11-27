"Спортинг" объявил о продлении контракта с Фернандешем

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш продлил контракт с португальским клубом.Об этом сообщает пресс-служба лиссабонской команды. На какой срок рассчитан договор, неизвестно."Для меня честь и привилегия играть в этой команде и надевать футболку "Спортинга". Я всегда старался делать то, что лучше всего для клуба. Обещаю, что также буду предан команде и своему делу", — сказал футболист.В нынешнем сезоне 25-летний капитан "Спортинга" принял участие в 17 матчах за клуб, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.