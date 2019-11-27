» » Капитан "Витесса": я работал со многими тренерами, но за Слуцкого готов войти в огонь

Капитан "Витесса": я работал со многими тренерами, но за Слуцкого готов войти в огонь

Капитан "Витесса" Бриан Линссен вновь поддержал главного тренера Леонида Слуцкого, под руководством которого команда проиграла четыре последних матча в Эредивизи.

"Я хочу взять на себя ответственность. Мы все опустошены, мне больно за нашего тренера. Вижу, что с ним происходит после матчей, как он переживает. Слуцкий этого не заслуживает. Я работал со многими тренерами, но за этого тренера я готов войти в огонь. Нас раздражает, что все повесили на нас клише. Но в футболе все очень быстро меняется", — цитирует Линссена Sport24.ru со ссылкой на Voetbal International.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Витесс
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Просинечки покинул должность главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Капитан "Витесса": я работал со многими тренерами, но за Слуцкого готов войти в огонь
Путин: Россия при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков 2
А. Кержаков: мне нравится тренерская работа. Такого волнения не испытывал, даже когда играл
Ходжсон: Чалов проявил бы себя в "Кристал Пэлас" не хуже, чем в ЦСКА 2
Тренер "Лудогорца": настроены оформить выход в плей-офф Лиги Европы именно в игре с ЦСКА 1
"Зенит" и "Лион" назвали стартовые составы 10
Гончаренко: если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так
Боярский: выкрики в адрес Дзюбы - происки моральных уродов 23
Гордюшенко, вероятнее всего, покинет ЦСКА зимой
Президент "Оренбурга": никто из "Рубина" по Федотову со мной не связывался
Боярский: здравый смысл говорит, что "Зенит" не обыграет "Лион" 4
Фанаты "Мальме" возмущены решением Ибрагимовича стать совладельцем "Хаммарбю"
Сарри: Лига чемпионов больше мотивирует "Ювентус", чем Серия А
Медведев: дисциплинарные санкции к Луневу? Полная ерунда и беспочвенные фантазии 1
"Реал" сообщил о результатах обследования Азара
Лэмпард усомнился в профессионализме Баркли
Дзагоев: и "Реал" "Барселоне" проигрывал 0:5. Главное - извлечь уроки 1
Мешков рассудит матч "Зенит" - "Спартак". Вилков будет отвечать за VAR 58
"Зенит" выиграл у "Лиона" в матче Юношеской лиги УЕФА 3
"Зенит" сыграет с "Лионом" в лазурной форме 6
Дзагоев: опасения из-за столкновений? В подсознании это все сидит, но я эти мысли отгоняю
Барриос: в матче с "Рубином" был самый страшный холод. Думал не выходить на второй тайм 1
Гюндоган: "Манчестер Сити" должен прибавлять. Не в плане результатов, а скорее в плане игры
Полузащитник "Ростова" Глебов отправился в Германию на операцию 1
"Факел" оштрафован на 320 тыс. рублей. Выбежавшими на поле болельщиками занимается МВД
"Локомотив" оштрафован за оскорбления фанатами Божовича и "Спартака" 1
Ракицкий о штрафных: сказал, чтобы Оздоев не подходил с поцелуями. Я стесняюсь 5
Шомуродов: не думаю о задержках по зарплате в "Ростове"
КДК оштрафовал "Зенит" на 200 тыс. рублей 1
Все новости