Капитан "Витесса" Бриан Линссен вновь поддержал главного тренера Леонида Слуцкого, под руководством которого команда проиграла четыре последних матча в Эредивизи.
"Я хочу взять на себя ответственность. Мы все опустошены, мне больно за нашего тренера. Вижу, что с ним происходит после матчей, как он переживает. Слуцкий этого не заслуживает. Я работал со многими тренерами, но за этого тренера я готов войти в огонь. Нас раздражает, что все повесили на нас клише. Но в футболе все очень быстро меняется", — цитирует Линссена Sport24.ru со ссылкой на Voetbal International.
Капитан "Витесса": я работал со многими тренерами, но за Слуцкого готов войти в огонь
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