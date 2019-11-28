Официальное сообщество EA Sports опубликовало команду недели FIFA 20. Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес, в настоящее время играющий за "Аякс", попал в число запасных. На прошлой неделе он сделал дубль в домашнем матче чемпионата Голландии против "Хераклеса" (4:1).
Основной состав: Навас ("ПСЖ") — 89, Де Врей ("Интер") — 86, Джеймс Тарковски ("Бернли") — 82, Макс ("Аугсбург") — 81, Модрич ("Реал") — 91, Сон ("Тоттенхэм") — 88, Киммих ("Бавария") — 87, Каналес ("Бетис") — 86, Марез ("Манчестер Сити") — 87, Игуаин ("Ювентус") — 86, Аспас ("Сельта") — 86.
Запас: Пачеко ("Алавес") — 84, Пабло ("Бордо") — 81, Форсберг ("РБ Лейпциг") — 84, Промес ("Аякс") — 84, Бергвейн ("ПСВ Эйндховен") — 86, Талиска ("Гуанчжоу Эвергранд") — 85, Жуниор Мораес ("Шахтер") — 82.
Резерв: Л.Зидан ("Расинг") — 73, Сесинья ("Тэгу") — 79, Деменге ("Кан") — 77, Нсаме ("Янг Бойз") — 80, Юнкер ("Стабек") — 73.
Sport24
Промес попал в команду недели FIFA 20
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