"Витесс" проиграл пять последних игр в чемпионате.
"На этом мое время в "Витессе" подошло к концу. Я заканчиваю работу в клубе. Это был фантастический период. Я благодарю болельщиков "Витесса" и всех работников клуба. Буду скучать по всем", - сказал Слуцкий в послематчевом интервью.
Слуцкий объявил об уходе из "Витесса"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Херенвена" в чемпионате Голландии сообщил об уходе со своего поста.
Фото: ANP Sport via Getty Images
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