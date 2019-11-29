Слуцкий объявил об уходе из "Витесса"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Херенвена" в чемпионате Голландии сообщил об уходе со своего поста.



Фото: ANP Sport via Getty Images

"Витесс" проиграл пять последних игр в чемпионате.



"На этом мое время в "Витессе" подошло к концу. Я заканчиваю работу в клубе. Это был фантастический период. Я благодарю болельщиков "Витесса" и всех работников клуба. Буду скучать по всем", - сказал Слуцкий в послематчевом интервью.