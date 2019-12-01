Англия и Ирландия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Футбольные ассоциации Англии и Ирландии намерены подать совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает The Times.В организациях считают, что имеют значительные шансы на успех. По словам футбольных чиновников, их заявка будет очень убедительной. Она будет подана в 2022 году, если ее одобрят и поддержат власти двух стран.Планируется, что матчи турнира будут проходить по всей Великобритании, а финальная игра состоится на стадионе "Уэмбли", так же, как и финал предстоящего чемпионата Европы 2020 года.