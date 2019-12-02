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Список претендентов на "Золотой мяч" - 2019

Сегодня, 2 декабря, состоится торжественная церемония, организованная журналом France Football. В ходе мероприятия будет объявлен обладатель "Золотого мяча" по итогам 2019 года.

В список претендентов на самый престижный индивидуальный приз в футболе вошли следующие игроки: Садио Мане, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер, Жоржиньо Вейналдум, Вирджил ван Дейк, Роберто Фирмино, Мохамед Салах (все – "Ливерпуль"), Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рияд Марез, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг (все – "Манчестер Сити"), Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси, Антуан Гризманн (все – "Барселона"), Уго Льорис, Сон Хын Мин (оба – "Тоттенхэм Хотспур"), Душан Тадич, Донни ван де Бек (оба – "Аякс"), Килиан Мбаппе, Маркиньос (оба – "Пари Сен-Жермен"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Криштиану Роналду, Маттейс де Лигт (оба – "Ювентус"), Карим Бензема, Эден Азар (оба – "Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Жоау Фелиш ("Атлетико").

Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич. До 2018 года на протяжении 10 лет награду получали только Лионель Месси и Криштиану Роналду.

"Чемпионат.сом"


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