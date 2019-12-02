Срна: мы все ближе к возвращению в родной Донецк. 91 км. Так близко и так далеко

Бывший защитник и капитан "Шахтера" Дарио Срна, ныне входящий в тренерский штаб горняков, выразил надежду, что в скором времени команда вернется на родную "Донбасс Арену"."Дорогие дончане, дорогие болельщики Шахтера. Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой. Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю, мы скоро будем дома, будем играть на «Донбасс Арене»! Вместе до конца. Донецк, 91 км. Так близко и так далеко", — написал Срна в инстаграме.