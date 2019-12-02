Член комитета РФС по этике Андрей Созин считает, что ушедший в отставку с поста главного тренера "Витесса" российский специалист Леонид Слуцкий не вернется на родину, чтобы возглавить один из клубов РПЛ. Созин полагает, что в случае возвращения Слуцкого в Россию тренеру грозит разбирательство по делу об оскорблении судей в 2016 году.
Тогда Слуцкий в эфире передачи "Детский вопрос" на "Матч ТВ" заявил, что арбитра можно бить, добавив, что, по крайней мере, это касается российских рефери. В феврале 2017-го по итогам заседания комитета по этике РФС Слуцкому вынесли замечание, он должен был извиниться через СМИ.
"Не думаю, что Слуцкий вернется в Россию. У него есть предложения из зарубежных чемпионатов, у него очень хороший агент. Думаю, он возглавит один из топ-клубов Франции. Но если он вернется, то, скорее всего, будет разбирательство об оскорблении судей", — цитирует Созина "Спорт день за днем".
Созин объяснил, почему Слуцкий вряд ли вернется в Россию: возглавит один из топ-клубов Франции
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