Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — 2019. Это шестой подобный трофей в карьере Лео и 12-й для игроков "Барсы" за всю историю существования приза.
Сине-гранатовые стали самым успешным клубом по данному показателю, опередив "Реал", футболисты которого 11 раз становились лауреатами "Золотого мяча".
"Золотые мячи" "Барселоны": Луис Суарес (1960), Йохан Кройф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005), Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).
"Золотые мячи" "Реала": Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017), Лука Модрич (2018).
У ближайших преследователей этих двух испанских клубов — "Милана" и "Ювентуса" — по 8 "Золотых мячей".
Sport24
"Барселона" опередила "Реал" по числу "Золотых мячей", завоеванных игроками клуба
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