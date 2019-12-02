Футбольный агент Жорже Мендеш, ведущий дела форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, прокомментировал итоги церемонии вручения "Золотого мяча". Лучшим игроком 2019 года был признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Роналду не посетил церемонию вручения наград в Париже.
"Криштиану — лучший футболист в истории, и вы это знаете!" — сказал Мендеш.
Месси — первый в истории шестикратный обладатель "Золотого мяча", пять наград у его извечного соперника Криштиану Роналду. Никто другой не выигрывал приз более трех раз.
Sport24
Агент Роналду — о завоевании Месси "Золотого мяча": Криштиану все равно лучший
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