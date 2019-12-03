В "Ювентусе" назвали сомнительными результаты голосования за "Золотой мяч"

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал результаты голосования "Золотой мяч — 2019", по итогам которого победителем стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси."Это не сложное время для Роналду. Мы всегда говорили, что считаем, что он заслужил выиграть "Золотой мяч". Результаты этого голосования всегда сомнительны. Для Криштиану это не трудное время, он пропускал тренировки из-за ушиба колена, и мы благодарны ему за то, что он сделал в неоптимальных условиях", — цитирует Паратичи Corriere dello Sport.Роналду занял третье место в голосовании, уступив также голландцу Вирджилу ван Дейку.