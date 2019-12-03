Голландский журналист: футбол Слуцкого мы называли "Волга-катеначчо". Он это выражение ненавидел

Обозреватель голландского издания Voetbalzon Крис Мейер объяснил, почему фанаты "Витесса" были не в восторге от игры команды под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Слуцкий подал в отставку после того, как команда проиграла в пяти матчах подряд. Слуцкий работал главным тренером "Витесса" с лета 2018 года.



Фото: "СЭ"