"Голландия немного странная в футбольном плане страна. Мы обожаем атакующий футбол, и фаны часто не готовы принимать "игру на результат", прагматизм и все такое. Слуцкий прививал "Витессу" довольно оборонительный футбол. Болельщикам это не нравилось. А потом еще и поражения пошли — недовольство возросло. Мол, мы и играем не зрелищно и сливаем всем подряд.
Футбол Слуцкого называли "Волга-катеначчо". Местная газета De Gelderlander придумала это выражение — и оно прижилось. Слуцкий его ненавидел…
Не знаю, насколько справедлива такая жесткая формулировка. Но уж точно Слуцкий не ставил команде атакующий футбол. Болельщики жаловались, что смотреть на "Витесс" скучно. Матчи типа 1-0 или 2-1 им не в кайф. Они хотели 3-1, 4-2 и так далее. Вообще, у "Витесса" чуть ли не самые требовательные фанаты в Голландии. С этим Слуцкому не повезло", - цитирует Майера Sport24.ru.
Голландский журналист: футбол Слуцкого мы называли "Волга-катеначчо". Он это выражение ненавидел
Обозреватель голландского издания Voetbalzon Крис Мейер объяснил, почему фанаты "Витесса" были не в восторге от игры команды под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Слуцкий подал в отставку после того, как команда проиграла в пяти матчах подряд. Слуцкий работал главным тренером "Витесса" с лета 2018 года.
Фото: "СЭ"
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