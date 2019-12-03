Обозреватель голландского издания Voetbalzon Крис Мейер объяснил, почему в стране тюльпанов будут скучать по российскому специалисту Леониду Слуцкому, который подал в отставку с поста главного тренера "Витесса" после пяти поражений команды подряд.
"Многие люди в дни после отставки Слуцкого говорили: "Как жаль, что он ушел…" Но если честно, здесь речь не идет о его тренерских способностях. Просто он реально прикольный, забавный мужик. Всегда был с людьми вежлив, давал харизматичные интервью, адекватно себя вел. Это располагает — тем более тренеры часто довольно высокомерные люди. Но Леонид не такой.
Игроки его любили в основном. Тот же капитан Брайан Линссен очень эмоционально отреагировал на его уход, в том числе назвав Слуцкого "фантастическим человеком". Такие слова всегда дорогого стоят.
В Голландии по Слуцкому будут скучать. Он известный и колоритный тренер, с ним никогда не было скучно. Но результаты "Витесса" сделали уход Слуцкого неизбежным — жаль, но это правда", - цитирует Майера Sport24.ru.
Голландский журналист: Слуцкий - реально прикольный и забавный мужик. С ним никогда не было скучно
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