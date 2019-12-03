"Бенфика" со Злобиным в воротах не смогла выиграть в Кубке португальской лиги

"Бенфика" не смогла обыграть "Ковильян" в матче группового этапа Кубка португальской лиги. Встреча состоялась в Ковильяне и закончилась со счетом 1:1.



Оба гола были забиты во втором тайме. Хозяева вышли вперед на 46-й минуте, лиссабонцев от поражения спас гол Жоау Фелипе на 82-й минуте. Ворота "орлов" защищал россиянин Иван Злобин.



"Бенфика" и "Ковильян" набрали по 2 очка после 2 туров и делят первое место в группе В. Также в этом квартете выступают "Витория Сетубал" и "Витория Гимарайнш" (по 1 очку), которые свой матч второго тура проведут 4 декабря. В плей-офф выходят лишь победители групп.