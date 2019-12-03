Ибрагимович рассказал о том, как играют в футбол в США

Экс-нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вспомнил время, проведенное в MLS. По словам 38-летнего шведа, лиге еще нужно расти в техническом и тактическом планах."Я очень рад, что получил такой опыт в Лос-Анджелесе. После травмы многие говорили, что я больше не смогу играть, но я доказал им, что все еще играю важную роль на поле.На техническом и тактическом уровне MLS все еще нужно расти. Игроки бегают, но они не привыкли играть ногами, так как все традиционные американские виды спорта связаны с использованием рук", — цитирует Ибрагимовича GQ Italia.Ранее Ибрагимович подтвердил, что в январе 2020 года станет игроком итальянского клуба. СМИ сообщали, что Златан может перейти в "Милан", за который выступал с 2010 по 2012 год.