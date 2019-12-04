Ван Марвейк уволен с поста главного тренера сборной ОАЭ

Голландец Берт ван Марвейк был уволен с поста главного тренера сборной ОАЭ после поражения от Катара (2:4) в матче на Кубок наций Персидского залива.После этого поражения команда завершила выступление на турнире.Ван Марвейк, выводивший сборную Голландии в финал ЧМ-2010, возглавил команду ОАЭ в марте. В настоящий момент сборная занимает четвертое место в своей группе второго квалификационного этапа в Азиатской зоне ЧМ-2022.