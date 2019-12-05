Месси: стыдно видеть Мане всего лишь четвёртым в голосовании за "Золотой мяч"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о форварде "Ливерпуля" Садио Мане и сообщил, что хотел бы видеть сенегальца выше в итоговом голосовании за "Золотой мяч"."Стыдно видеть Мане всего лишь на четвёртом месте в голосовании за "Золотой мяч". Но я считаю, что в этом году было очень много достойных претендентов на эту награду. Поэтому было очень сложно выбрать какого-то определённого игрока. Но я отметил именно Мане, потому что он мне нравится как футболист", — приводит слова Месси Metro со ссылкой на Canal+.Садио Мане стал четвёртым по результатам голосования в борьбе за "Золотой мяч". Лионель Месси, в свою очередь, стал первым игроком в истории футбола, который провозглашался лауреатом шесть раз.