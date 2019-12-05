Бельгийский специалист Марк Вильмотс подал в отставку с поста главного тренера сборной Ирана.По словам тренера, Федерация футбола Ирана не выполнила перед ним договорных обязательств.До этого последним местом работы 50-летнего специалиста была сборная Кот-д’Ивуара. Ранее он на протяжении четырех лет возглавлял сборную Бельгии, с которой доходил до 1/4 финала ЧМ-2014 и Евро-2016.Команда Ирана занимает третье место в отборочной группе С на втором этапе отбора к ЧМ-2022.