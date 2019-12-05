Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года

Греческий АЕК предложил контракт на полтора года российскому тренеру Леониду Слуцкому, сообщает Sportime.По данным источника, Слуцкий положительно отреагировал на предложение технического директора АЕК Ильи Ивича о подписании контракта до лета 2021 года. Он пообещал дать ответ руководству клуба до пятницы. При этом у АЕК есть еще один кандидат, чье имя не называется, но именно Слуцкий является приоритетом.АЕК занимает пятое место в чемпионате Греции, набрав 18 очков в 12 матчах.Последним местом работы Слуцкого был голландский "Витесс", который он покинул 30 ноября после пяти поражений команды кряду.