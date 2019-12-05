Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино рекомендован исполкомом Международного олимпийского комитета на вступление в организацию в качестве ее члена.
Также на вступление в МОК рекомендованы президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти и глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.
"Все трое обладают широким и разнообразным опытом, который будет чрезвычайно полезен для МОК", - цитирует президента МОК Томаса Баха ТАСС.
Инфантино, Хаггерти и Ямасита должны быть избраны на 135-й сессии МОК, которая пройдет в Лозанне 10 января 2020 года.
Исполком МОК рекомендовал включить главу ФИФА Инфантино в члены организации
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